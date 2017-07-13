В рамках благотворительных проектов.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Как отметил Максим Ряшин, за долгую историю сотрудничества с финучреждением в городе реализованы десятки крупных инвестпрограмм, банк участвовал в большинстве социально значимых проектов муниципалитета, включая развитие детского спорта.

"Это соглашение становится логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества с Ханты-Мансийским банком, который теперь стал частью федерального банка "Открытие". Меняется бренд, название, но наша совместная работа на благо жителей города остается неизменной", – добавил глава Ханты-Мансийска.

Виталий Мосунов отметил, что с вхождением Ханты-Мансийского банка в одну из крупнейших банковских групп России соцответственность бизнеса только возросла.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" продолжает активное сотрудничество с предприятиями и компаниями, инвестируя средства в экономику автономного округа. Сегодня наши возможности поддержки реального сектора экономики значительно выше", - сказал он.

Следует отметить, что в 2016 году муниципальным предприятиям Ханты-Мансийска, ответственным за водо- и энергоснабжение, содержание транспортной инфраструктуры, были предоставлены кредиты на сумму более 500 миллионов рублей. Горожанам выдано займов на 7,8 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда рублей – это ипотека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

"Мы продолжим сотрудничество с муниципалитетом в вопросах спонсорства и благотворительности, на эти цели банком "Открытие" будет направлено 1,3 миллиона рублей", – заключил Виталий Мосунов.