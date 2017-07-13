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Ямальцы накопят на квартиру за полтора годаСегодня в 18:53

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Быстрее всех в России.

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. В Заполярье семья с одним ребенком сможет накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра и стоимостью 2,7 миллиона рублей всего лишь за полтора года.

На третьем месте "чарта", составленного РА "РИА Рейтинг", оказалась Югра, где на покупку "двушки" за 2,6 миллиона рублей придется откладывать ровно два года.

Замыкает десятку лидеров Челябинская область, жителям которой на квартиру ценой 1,9 миллиона рублей нужно копить чуть больше четырех лет, передает "Уралинформбюро".

На двенадцатом месте расположилась Тюменская область. Там типовую "двушку" можно приобрести за 2,7 миллиона, но вот откладывать на нее придется уже 4,4 года.

Жителям Пермского края (16 место) "затянуть пояса" ради квартиры за 2,1 миллиона придется на 4,6 года.

В полтора раза дольше 2,9 миллиона рублей будут копить на двухкомнатный "угол" свердловчане - 6,1 года (42 место).

Курганская область занимает 61 строчку. В Зауралье, чтобы без ипотеки накопить на жилье стоимостью 1,7 миллиона рублей, потребуется 7,6 года.

В среднем по России двухкомнатная квартира, по данным составителя рейтинга, обойдется в 2,6 миллиона рублей, а откладывать на нее придется 4,2 года.

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