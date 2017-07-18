Страховщики расскажут, как получить выплаты.

Этим летом мощные ураганы обрушиваются на различные регионы России, нанося серьезный ущерб имуществу россиян. Исключением не стала и Свердловская область, где до сих пор сохраняется опасность шквалистого ветра и сильных дождей.

В страховых компаниях отмечают, что к ним все чаще стали обращаться клиенты, чей автомобиль был поврежден в результате разгула стихии. Для автовладельцев специалисты подготовили памятку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

"Основные причины обращений пострадавших во время ливневых дождей и ураганов - град, обломки крыш или конструкций, нанесшие повреждения автомобилям с полисами автокаско. Здесь важно помнить, что каско защищает ваше имущество, а ОСАГО защищает вашу ответственность перед другими водителями. Условно говоря, если на ваш автомобиль упало дерево, вы получаете выплату, только если ваша машина застрахована по каско", - пояснила директор Екатеринбургского филиала ОАО "АльфаСтрахование" Наталия Моисеенко.

По словам сотрудников "АльфаСтрахование", в случае повреждения автомобиля, к примеру, во время урагана собственнику в первую очередь нужно обратиться в страховую компанию, а после – вызвать полицию для составления протокола осмотра места происшествия и фиксации повреждений.

Пока сотрудники МВД едут на место ЧП, автовладельцу стоит сфотографировать все повреждения автомобиля, упавшее дерево и деревья вокруг, а также, по возможности, номер ближайшего здания.

Перед тем, как обратиться в страховую компанию с заявлением о страховом случае по договорам страхования средств наземного транспорта, нужно собрать необходимые документы. Среди них: копия свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС), копия водительского удостоверения и паспорта собственника ТС. Кроме того, понадобиться заверенная справка из компетентных органов, осуществляющих надзор и контроль за состоянием окружающей среды (Гидрометеослужба), и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если от разгула стихии пострадало имущество юридического лица, то ему нужно также приложить копию путевого листа на дату страхового случая или доверенность на управление ТС, копию приказа о приеме на работу водителя и договора лизинга (аренды, субаренды) с актом приема-передачи автомобиля. А также доверенность на право представления интересов и копию паспорта представителя.

Вопросы можно задать экспертам "АльфаСтрахование" по телефону: (343) 287-0-287.