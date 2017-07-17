На Ямале ипотека упадет до 6,5%Сегодня в 12:52
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В списке "счастливчиков"— еще 10 регионов.
В ряде регионов России процент по ипотеке уже к концу 2017 года может упасть до 6,25%. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию.
В список "регионов-счастливчиков" внесены 11 субъектов федерации РФ. Это Владимирская, Новгородская, Калининградская, Воронежская, Московская и Ростовская области, республики Карелия, Чувашия, Мордовия и Татарстан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Как сообщают в АИЖК, ставки по ипотеке в этих субъектах федерации планируется снизить за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов. Конкретный размер ставки, а также участвующие в программе категории населения определят сами субъекты. Однако наиболее вероятные получатели "шестипроцентной" ипотеки — молодые специалисты бюджетной сферы, а также молодые семьи.
В Свердловской области ипотечные ставки по кредитам, реализуемым через Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) также снизились. С 1 июля 2017 года переменная ставка по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья составила 9,23%, но с первоначальным взносом до 30%. Снижение ставки ниже 10% наблюдается также по программам "Перекредитование", "Приобретение готового жилья", "Залог имеющейся квартиры" и "Приобретение жилья на этапе строительства".
Стоит добавить, что нынешнее снижение ипотечных ставок заложено в рамках национального проекта "Ипотека и арендное жилье", реализация которого стартовала в России этим летом. Авторы проекта планируют к 2020 году довести объемы сдачи "ипотечного" жилья до 100 миллионов квадратных метров. В данный момент средний по России размер ставки по ипотечным кредитам составляет 11,6%.
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