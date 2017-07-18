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Коллекторы продолжают "кошмарить" россиян17 июля в 12:57

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ЦБ РФ не в силах им противостоять.

За первую половину 2017 года в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) поступило 835 жалоб на банки, МФО и коллекторские агентства, не входящие в ассоциацию. Это на 64% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет "Коммерсантъ".

Хард-жалоб (на грубое общение, угрозы жизни и здоровью, порчу имущества и прочее) за январь-июнь текущего года было подано 213 (19% от общего количества). Половина из них приходится на легальные микрофинансовые организации и связанных с ними взыскателей, передает "Уралинформбюро".

Защитить россиян от угроз и кулаков коллекторов призван вступивший в силу в этом году профильный закон. Однако у Центробанка, которые должен вступаться за жертв взыскателей, нет никаких полномочий для наказаний кредиторов, продавших долги на сторону.

Не стал панацеей и стандарт саморегулируемых организаций (СРО) МФО по защите прав потребителей финансовых услуг - в нем нет ограничений на передачу долгов третьим лицам.

По мнению экспертов, только когда кредиторы сами будут нести наказание за реализацию долга недобросовестным игрокам рынка, криминальные методы взыскателей канут в Лету.

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