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Банк "Открытие" запустит digital-отделениеСегодня в 15:54

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До конца 2017 года.

Банк "Открытие" планирует открыть первое digital-отделение. Об этом председатель правления финучреждения Евгений Данкевич заявил в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Развитие инновационных финансовых технологий обсуждалось в рамках круглого стола "Цифровая экономика и инновации в финансовом секторе". Зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова подняла тему трансформации банковских офисов на ближайшие 3-5 лет в условиях перехода к цифровой экономике.

Евгений Данкевич сообщил, что "Открытие" рассматривает возможность появления инновационных отделений на основе digital-технологий.

"Я не думаю, что мы увидим мир без отделений вообще. Они, несомненно, останутся, но в другом качестве. Даже с учётом текущего уровня диджитализации в России клиенты все равно ожидают, что в отделениях с форматом самообслуживания будут и представители банка, которые при необходимости окажут помощь. Очень интересный инновационный шаг — это отделения, в которых все делается автоматически, а люди выполняют роль консультантов", - рассказал Евгений Данкевич.

По его словам, банк "Открытие" как раз реализует такой проект. Первое подобное отделение откроется в конце 2017 – начале 2018 года. Сейчас ведется проработка концепции, выбор устройств, разработка новых процессов и дизайна офиса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

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