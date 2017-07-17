Покупая лотерейные билеты.

Участники всероссийских государственных лотерей в 2016 году пополнили федеральный бюджет на 979,3 миллиона рублей. Доходы казны от продажи лотерейных билетов почти вдвое превысили запланированные 502 миллиона рублей (+95,1%), сообщили "Уралинформбюро" в Счетной палате РФ.

В целом ответственное за проведение государственных лотерей Министерство спорта России пополнило бюджет на 4,09 миллиарда рублей, превысив плановый показатель на 190,6% (+2,68 миллиарда рублей).