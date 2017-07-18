АРБ теряет позиции и власть.

В России может появиться новая банковская ассоциация. В частности, ее создание поддерживает Сбербанк. С таким заявлением глава организации Герман Греф выступил перед журналистам, пишет ТАСС.

Накануне о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) объявили сразу несколько крупных финорганизаций. Среди них - ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и Бинбанк, передает "Уралинформбюро".

В кредитных организациях уверены, что эффективность деятельности АРБ снижается год от года. "Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов Ассоциации - кредитных организаций - и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами", - говорится в совместном заявлении.

Вышедшие из Ассоциации банки планируют выбрать иной формат взаимодействия. Не исключают они и создания нового профессионального объединения или реформации действующего.

Тем временем глава АРБ Гарегин Тосунян, занимающий этот пост последние 15 лет, в ответ на все упреки сказал, что не намерен покидать свое кресло.