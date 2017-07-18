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В Россию вновь потек капиталСегодня в 11:37

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Впервые с 2010 года.

В России впервые за семь лет отмечен приток капитала. Он был зафиксирован во втором квартале 2017 года, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Цифра небольшая - порядка 2-2,5 миллиарда долларов во втором квартале, от 2 до 3 миллиардов долларов, - но знаковая", - цитирует его ТАСС.

Отток капитала в первом квартале был обусловлен сделками в декабре и сезонными тенденциями, считает В.Колычев.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", чистый отток капитала из России за первую половину 2017 года составил 14,7 миллиарда долларов - в 1,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Определяющим фактором стали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года и интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств.

По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2017 году отток капитала из РФ планируется на уровне 37 миллиардов долларов, в 2018 году - 14 миллиарда, а в 2019 году - 8 миллиардов долларов.

Ранее по теме:
Отток капитала из РФ достиг 14,7 миллиарда долларов

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