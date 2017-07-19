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Россияне набрали потребкредитов почти на триллионСегодня в 15:30

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С начала года.

За первую половину 2017 года россияне оформили 7,12 миллиона потребительских кредитов, что на 28,9% больше чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились и суммы, взятые "в долг", - общий объем займов достиг 990 миллиардов рублей против 710 миллиардов годом ранее (+38,4%).

Наиболее высокими темпами выдача кредитов росла во втором квартале 2017 года. За апрель-июнь население оформило 3,84 миллиона займов на 557,5 миллиарда рублей (+40,8%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Самые высокие темпы роста объемов выданных потребкредитов были отмечены в Санкт-Петербурге (58,4%), Белгородской области (52,8%) и Югре (52,5%). В Пермском крае данный показатель увеличился на 48,1%, в Челябинской области - на 42,8%. Чуть меньше он вырос в Свердловской и Тюменской областях - на 37,8% и 37,3% соответственно.

Наименьшие темпы роста отмечены в Ярославской области (13,1%).

"Банки восстановили свой "докризисный" аппетит к риску и наращивают выдачу потребительских кредитов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Кроме того, сами граждане стали оптимистичнее в отношении перспектив российской экономики и динамики собственных доходов. Однако пока реальные доходы населения снижаются, и этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране".

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