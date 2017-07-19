Группа "АльфаСтрахование" защитила более 4 миллионов гаджетовСегодня в 16:58
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В 2016 году.
Аналитический центр "АльфаСтрахование" подсчитал, что за 2016 год компания застраховала 4,1 миллион гаджетов и приборов бытовой техники. Средняя цена полиса составила 1 тысячу рублей.
Средний тариф по договорам колебался в районе 7% от стоимости и зависел от размеров покрытия и перечня рисков для каждого конкретного устройства. Основная их часть была застрахована во время покупки в магазине.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", уберечь себя от лишних трат при гибели или хищении мобильных телефонов и смартфонов, навигаторов, электронных книг, ноутбуков, планшетов позволяет продукт "Защита покупки". Кроме того, он покрывает риски механических повреждений, связанных с неосторожными действиями как третьих лиц, так и самого страхователя.
"Продукт "Защита покупки" позволяет защитить мобильный телефон от кражи и повреждения, а также приобрести дополнительную гарантию. Предложение распространяется также на навигаторы, электронные книги, ноутбуки, планшетные ПК и бытовые приборы. Поломки – частая причина обращения клиентов: телефон упал, его прокусил ребенок, испортило домашнее животное и т.д. Страхование помогает обезопасить себя от непредвиденных ситуаций миллионам наших клиентов", - пояснила директор департамента страхования имущества физических лиц "АльфаСтрахование" Ирина Карнаева.
Самым частым повреждением техники остается механическая поломка, к примеру, падение гаджета. Далее следуют кража и повреждение водой.
Количество клиентов, обратившихся в прошлом году в компанию с заявлением об убытке составило 44,1 тысячи, из них 42 тысячи касались поломки.
С 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года Группа "АльфаСтрахование" зафиксировала 44,6 тысячи убытков, 42,4 тысячи из которых относились к поломке. То есть клиенты компании разбивали примерно 116 гаджетов ежедневно.
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