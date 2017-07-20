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Россиянам "простят" долги перед банками на 1 триллион рублейСегодня в 11:40

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С большинства просто нечего брать.

До конца 2017 года около 1 триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками будет списано приставами.

С января по май в ФССП поступило 4 миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 триллионов рублей. 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. К концу года - с учетом темпов взыскания - без достижения результата может быть закрыто 49% из этих производств, пишут "Известия" со ссылкой на источник близкий к ФССП.

Исполнительное производство начинается после решения суда о взыскании задолженности. Почти в половине случаев с должника нечего взять - у него или нет никакого имущества, или он уже признан банкротом.

В целом объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, растет из года в год.

Стоит отметить, что испорченная кредитная история ничему не учит большинство россиян. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Объединенного кредитного бюро, 28% заемщиков, ранее допускавших просрочки на 90 и более дней, продолжают плохо платить и по новым кредитам. При этом почти каждый десятый заем в стране выдается как раз таким нерадивым плательщикам.

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