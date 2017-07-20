Банк "Открытие" в ХМАО начал выплаты вкладчикам "Югры"Сегодня в 12:35
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Страхового возмещения.
Банк "Открытие" начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе. Услуга оказывается как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.
Каждый из банков-агентов уполномочен проводить платежи только определенной группе вкладчиков, в зависимости от региона проживания и начальной буквы фамилии. "Открытие" принимает заявления и производит выплаты на территории Югры владельцам вкладов, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.
Быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ можно с помощью сервиса банка "Открытие" - бота в Facebook. Он доступен как в мобильной или веб-версии Facebook, так и в приложении Facebook Messenger. Для этого необходимо найти бот кредитной организации в поиске соцсети по названию или короткому адресу @otkritie.bot, либо перейти по прямой ссылке facebook.com/otkritie.bot.
Дополнительно возможна предварительная запись через контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-700-78-77.
Для индивидуальных предпринимателей выплата возмещения доступна через удаленное открытие счета в дистанционном банке "Точка" - филиале "Открытия".
Стоит отметить, что страховое возмещение выплачивается вкладчикам в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) в банке, в совокупности не превышающих 1,4 миллиона рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации финучреждения в составе требований кредиторов первой очереди.
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