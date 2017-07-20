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Реальные доходы россиян продолжают падатьСегодня в 14:26

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Растущая зарплата не в счет.

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам первого полугодия-2017 снизились на 1,4% относительно аналогичного показателя предыдущего года.

Не исправляет ситуацию даже растущая зарплата. В июне 2017 года средний доход на душу населения составил 32 230 рублей (+4,4% в годовом выражении), а номинальная заработная достигла 41 640 рублей (+7,4%), сообщили "Уралинформбюро" в Росстате.

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