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Свердловчане доверили банкам 500 миллиардов рублейСегодня в 16:02

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И набрали кредитов на 374 миллиарда.

На конец июня 2017 года жители Свердловской области разместили на банковских вкладах 502,1 миллиарда рублей. Это на 11% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства экономики.

В начале января на счетах физических лиц хранилось почти 487 миллиардов рублей.

Объем кредитов, выданных свердловчанам, к 1 июля текущего года достиг 374,3 миллиарда рублей (+4,1%). Просроченная задолженность составила 31 миллиард рублей, снизившись за год на 6,8%.

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