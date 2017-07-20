"Открытие" выплатит возмещение вкладчикам "Югры" через "Точку"Сегодня в 16:32
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Дистанционно.
Банк "Открытие" впервые в России реализует сервис дистанционной выплаты страхового возмещения индивидуальным предпринимателям – вкладчикам кредитной организации "Югра".
Платежи в режиме онлайн можно получить через дистанционный банк для предпринимателей "Точка", который является филиалом "Открытия".
По правилам АСВ, выплата индивидуальным предпринимателям осуществляется строго переводом на указанный расчетный счет. Ранее для ее оформления необходимо было обратиться в офис банка-агента с паспортом и заявлением о получении страховой компенсации. Дистанционная схема позволит получить средства, не выходя из дома.
Такое технологичное решение создано для удобства клиентов. Если частное лицо выбирает, как получить деньги - наличными или переводом на счет - то для ИП возможен только последний вариант.
Предложение от "Открытия" поможет оперативно получить выплату, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации. У банка есть опыт реализации такого сервиса для физлиц, и он показал свою эффективность, упростив процедуру получения возмещения.
"Для оформления выплаты нужно просто открыть новый счет подав заявку на сайте "Точки" - это делается всего за пару минут. Вы прикладываете скан-копию паспорта, заполняете необходимые данные и отправляете все документы в режиме онлайн. "Точка" за вас оформит весь необходимый пакет документов. Наконец, необходимо подписать заявление на выплату с помощью электронной подписи в интернет-банке "Точки" – и деньги в течение одного рабочего дня будут зачислены на ваш счет", - пояснил директор сервиса "Точка" Борис Дьяконов.
Специально для ИП, которые воспользуются новым сервисом и решат оставить деньги на счете в дистанционном банке, предусмотрен бесплатный 3-месячный период обслуживания.
По заявлению АСВ, выплаты клиентам "Югры" начнутся 20 июля 2017 года. Страховка покрывает вклады до 1,4 миллиона рублей.
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