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Центробанк намерен упростить получение выплат по ОСАГОСегодня в 09:23

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При массовых ДТП.

Российским автомобилистам облегчат процедуру получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при массовых ДТП. Центральный банк России намерен отменить ограничение по числу участников аварии. Нововведение вступит в силу в конце сентября 2017 года, пишут "Известия".

Сейчас обратиться к своему страховщику можно, если соблюдены три условия: в ДТП участвовали два транспортных средства, у обоих водителей оформлено ОСАГО и повреждения получили только машины, передает "Уралинформбюро".

В Российском союзе автостраховщиков пеняют на то, что новация усложнит работу страховщиков и увеличит расходы на ведение дел.

Водители же уверены, что это ни что иное, как очередной шаг в сторону либерализации тарифов по ОСАГО.

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