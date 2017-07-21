И сокращает госдолг.

По данным на 1 июля 2017 года госдолг Свердловской области сократился за месяц на 6 миллиардов рублей, а с начала года - на 15,2 миллиарда рублей.

На заседании правительства Среднего Урала 21 июля было принято постановление, которое позволит продолжить реализовывать взвешенную долговую политику и существенно сэкономить средства региональной казны, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области.

Один из способов снижения дефицита бюджета - замена "дорогих" коммерческих кредитов на "дешевые" бюджетные. Так, Минфин РФ выделил Среднему Уралу бюджетные ассигнования в сумме 1,928 миллиарда рублей на предоставление бюджетных кредитов.

Как пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, кредит предоставляется под 0,1% годовых для погашения обязательств по бюджетным кредитам со сроком погашения в текущем финансовом году или долговых обязательств с более высокими ставками обслуживания.

В течение последних трех лет Свердловская область активно привлекает бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств. "Отмечу, что в результате замещения "дорогих" рыночных обязательств "дешевыми" бюджетными кредитами, а также проведения взвешенной долговой политики, направленной на привлечение кредитных ресурсов, исходя из фактической потребности, привлечения краткосрочных кредитов, предоставляемых Управлением федерального казначейства по Свердловской области, всего за 2014 - 2016 годы сэкономлено 5,7 миллиарда рублей", - уточнила министр.