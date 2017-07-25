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Банк "Открытие" стал лидером международного рейтинга24 июля в 14:58

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Стразу в трех номинациях.

Банк "Открытие" занял лидирующие позиции в рейтинге ведущих цифровых банков в Центральной и Восточной Европе 2017 года, по версии международного журнала Global Finance. Финансовая организация победила сразу в 3 номинациях: "Самый инновационный цифровой банк", "Лучший мобильный банк" и "Лучший проект в области информационной безопасности".

"Мы рады такой высокой оценке - это одновременно успех и серьезный вызов. Все номинации, в которых мы заняли первое место, отражают философию нашей работы над проектами: инновационность, безопасность и фокус на мобильную экосистему. Эти награды - признание высокого качества наших разработок. Будущее банковского бизнеса за цифровыми решениями, и мы хотим, чтобы это будущее было комфортным и безопасным для наших клиентов", - отметил исполнительный директор банка "Открытие" Виктор Яковлев.

Рейтинг формируется специалистами компании Infosys, мирового лидера в области консалтинга, технологий и аутсорсинга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитного учреждения. За основу брались такие критерии, как результативность стратегии привлечения и обслуживания цифровых клиентов, успешность их перевода на использование цифровых продуктов, широта продуктовой линейки, экономическая эффективность цифровых проектов, а также дизайн и функциональность интернет-сайта и его мобильной версии.

Журнал Global Finance выходит с 1987 года в 193 странах, его аудитория охватывает 50 000 топ-менеджеров и финансистов, принимающих важные инвестиционные и стратегические решения на уровне международных компаний и финучреждений. Global Finance регулярно публикует рейтинги банков и других финансовых компаний и имеет репутацию надежного источника информации о стандартах качества в мировом финансовом сообществе.

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