Регионам оставят 15%.

Минфин РФ готов оставлять регионам 15% "табачных" акцизов после введения автоматизированной системы учета. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Законопроект, предусматривающий сохранение за бюджетами субъектов РФ 15% сборов от табачных акцизов, сенаторы подготовили ранее.

"Министр финансов меня заверил в том, что если мы найдем технологическое решение учета производства и реализации наподобие ЕГАИС в табачном сегменте, то мы обязательно вернемся к нашей идее, которую, к сожалению, правительство не поддержало, расщепления ставок акцизов на табак в пользу субъектов Российской Федерации", - цитирует его RNS.

Для реализации этой идеи нужно настроить систему отслеживания табачной продукции и законодательно ужесточить регулирование на табачном рынке, считают в Минфине. При ужесточении мер контроля акцизные сборы вырастут и без повышения ставок, передает "Уралинформбюро".

Создать аналог системы ЕГАИС для табачной продукции намереваются давно. Сложности возникли с определением идентификационного носителя информации для учета сигаретных пачек - сегодня марка на упаковке позволяет системе учесть лишь каждую вторую пачку.