×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минфин готов делиться "табачными" акцизами24 июля в 15:54

  • Текст

Регионам оставят 15%.

Минфин РФ готов оставлять регионам 15% "табачных" акцизов после введения автоматизированной системы учета. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Законопроект, предусматривающий сохранение за бюджетами субъектов РФ 15% сборов от табачных акцизов, сенаторы подготовили ранее.

"Министр финансов меня заверил в том, что если мы найдем технологическое решение учета производства и реализации наподобие ЕГАИС в табачном сегменте, то мы обязательно вернемся к нашей идее, которую, к сожалению, правительство не поддержало, расщепления ставок акцизов на табак в пользу субъектов Российской Федерации", - цитирует его RNS.

Для реализации этой идеи нужно настроить систему отслеживания табачной продукции и законодательно ужесточить регулирование на табачном рынке, считают в Минфине. При ужесточении мер контроля акцизные сборы вырастут и без повышения ставок, передает "Уралинформбюро".

Создать аналог системы ЕГАИС для табачной продукции намереваются давно. Сложности возникли с определением идентификационного носителя информации для учета сигаретных пачек - сегодня марка на упаковке позволяет системе учесть лишь каждую вторую пачку.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Табачка не найдется»

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×