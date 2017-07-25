За шесть месяцев.

В России за первую половину 2017 года выдано 2,69 миллиона новых кредитных карт. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года (+29,5%), сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй.

Самые значительные объемы эмиссии отмечены в Москве (165,3 тысячи единиц), Московской области (138 тысяч) и Красноярском крае (100 тысяч единиц).

В десятке регионов-лидеров оказались Челябинская и Свердловская области, жители которых оформили в январе-июне 72 088 (+49,4%) и 71 313 (+34,6%) кредиток соответственно.

Почти в половину меньше данный показатель в Пермском крае - 48 931 (+41,4%) карта. Практически "ноздря в ноздрю" идут Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где было выпущено 34 638 (+33,8%) и 34 017 (+31,3%) кредитных карт.

Высокий прирост выдачи "пластика" отмечен в Курганской области: за полгода жители Зауралья стали хозяевами 13 976 новых кредиток (+40,7%).

Самая скромная эмиссия из уральских регионов отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе - 8 060 (+8,1%) карт.

"Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе новых кредитных карт, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования. Кроме того, активность проявляют и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки".