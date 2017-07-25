×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральцы оформили 283 тысячи кредитных картСегодня в 16:00

  • Текст

За шесть месяцев.

В России за первую половину 2017 года выдано 2,69 миллиона новых кредитных карт. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года (+29,5%), сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй.

Самые значительные объемы эмиссии отмечены в Москве (165,3 тысячи единиц), Московской области (138 тысяч) и Красноярском крае (100 тысяч единиц).

В десятке регионов-лидеров оказались Челябинская и Свердловская области, жители которых оформили в январе-июне 72 088 (+49,4%) и 71 313 (+34,6%) кредиток соответственно.

Почти в половину меньше данный показатель в Пермском крае - 48 931 (+41,4%) карта. Практически "ноздря в ноздрю" идут Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где было выпущено 34 638 (+33,8%) и 34 017 (+31,3%) кредитных карт.

Высокий прирост выдачи "пластика" отмечен в Курганской области: за полгода жители Зауралья стали хозяевами 13 976 новых кредиток (+40,7%).

Самая скромная эмиссия из уральских регионов отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе - 8 060 (+8,1%) карт.

"Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе новых кредитных карт, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования. Кроме того, активность проявляют и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×