"Расплачиваясь" за это проблемами со страховой.

Введение с января 2017 года электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности принесло страховым компаниям новую головную боль.

Владельцы машин вместо того, чтобы лично за считанные минуты купить еОСАГО, по сложившейся за 13 лет привычке идут к агентам. Последние не упускают возможности нажиться на клиентах.

При этом способы у наследников дела Остапа Бендера разные. Некоторые берут до 2 000 рублей за оформление электронного полиса. Другие указывают ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Подмена приводит к сокращению фактически оплаченной страховщику цены, а разницу мошенник забирает себе. Клиент же получает на руки "нарисованный" полис, а в случае ДТП - расторжение договора за сообщение страховщику ложных сведений.

Попытки минимизировать стоимость полисов только в Южном федеральному округе в январе - марте 2017 года привели к недобору свыше 2,6 миллиона рублей по более чем 1,5 тысячи договорам "АльфаСтрахования", проданным третьими лицами. Каждый четвертый из более чем 7 тысяч полисов еОСАГО содержал неверные данные. Компания была вынуждена расторгнуть отношения с автовладельцами, объяснив им причину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

С 10 июля автовладельцам еще облегчили жизнь. Теперь инспекторы ГИБДД могут через базу системы межведомственного взаимодействия и АИС РСА самостоятельно проверить наличие у водителя полиса ОСАГО. Не нужен он и при постановке машины на учет.

"Мы понимаем, что сложно отказаться от привычки, сложившейся за 13 лет. Но мы призываем всех россиян не бояться цифровой эры и покупать еОСАГО на сайте "АльфаСтрахования" или любой другой страховой компании. Если вы все-таки переживаете, что что-то может пойти не так, или испытываете сложности с оформлением электронного полиса ОСАГО, просим прийти в офис страховой компании, а не доверять заполнение документов сомнительным или малознакомых людям", - говорит вице-президент Группы, директор Южного регионального центра "АльфаСтрахование" Евгений Череменин.