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Екатеринбуржцы предпочитают "мобильные" платежиСегодня в 19:46

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И онлайн-шопинг.

Жители уральской столицы все чаще отдают предпочтение платежам и покупкам через Интернет.

За январь - июнь 2017 года армия приверженцев онлайн-расчетов выросла на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество таких платежей увеличилось на 52%, а оборот - на 77%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Яндекс.Деньги".

Екатеринбуржцы стали больше тратить на онлайн-платежи в пользу государства. Средний "налоговый" взнос вырос до 900 рублей (+70%), а платеж за госуслуги - до 670 рублей (+25%). Оплата штрафов ГИБДД в среднем "вытягивает" на 553 рубля (+2%) - скорее всего, большая часть нарушителей стремятся заплатить в первые 20 дней, с 50% дисконтом.

Расходы на развлечения остались прежними - на билеты в кино, музеи, театры и на концерты в среднем уходит 1 150 рублей за раз. Средний платеж за онлайн-игры увеличился до 424 рублей (+13%), за опции в соцсетях - до 420 (+4%).

На благотворительность люди стали щедрее - средний перевод составил 421 рубль (+20%).

Интернет-шопинг "отнял" у екатеринбуржцев в первом полугодии-2017 вдвое больше, чем они потратили за тот же период прошлого года. В 20 раз выросли расходы на покупку продуктов и заказ еды на дом, в 8 раз - на товары для офиса, в 5 раз - на косметику, парфюмерию и товары для здоровья. Аналитики объясняют это переходом покупателей из офлайна в Сеть.

Больше всего за раз тратится на спортивные товары - 5 050 рублей, "ремонтное" - 4 500 рублей и покупки для детей - 4 360 рублей.

Все чаще в обычных магазинах жители столицы Урала рассчитываются с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или технологии HCE. За первые два квартала 2017 года число таких платежей только через "Яндекс.Деньги" выросло почти в два раза при стабильном среднем чеке в 450 рублей. В основном бесконтактные платежи приходятся на магазины крупных федеральных и региональных сетей.

В целом в Уральском регионе, по данным Mediascope, бесконтактно платят 7,4% опрошенных. По России этот показатель выше - 10,1%.

Оплата со смартфонов - не только бесконтактная - популярна у уральцев (66,2%). Мобильный браузер для этого используют 33,1% опрошенных, а приложениях для телефонов - 56,9%. Самые излюбленные методы - "Сбербанк-Онлайн" (63,8%), банковские карты (43%) и "Яндекс.Деньги" (19%).

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