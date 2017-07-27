За 4 года.

Управляющий филиалом Западно-Сибирского банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава Советского района Югры Игорь Набатов заключили ежегодное соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе круглого стола при участии депутатов, глав поселений, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Это взаимодействие необходимо и бизнес-сообществу муниципального образования. И главное, что соглашение работает в интересах жителей Советского района", - отметил глава муниципалитета Игорь Набатов.

По словам Виталия Мосунова, кредитная организация не первый год поддерживает соцпроекты как Советского района, так и Ханты-Мансийского автономного округа.

"Исторически так сложилось, что банк участвует во всех проектах, которые реализуются в округе. Сегодня мы активно участвуем в программе государственного частного партнерства. За последние четыре года мы построили 23 объекта социального назначения - это школы, детские сады", - напомнил он.

В рамках соглашения главы поселений попросили представителей банка установить дополнительные круглосуточные банкоматы в поселках Пионерского куста и проспонсировать проведение массовых мероприятий. Представители бизнес-сообщества пожелали расширить спектр услуг кредитования с индивидуальным подходом.

Благодаря финансовой помощи "Открытия" в 2016-2017 годах на территории Югры построено более 120 000 квадратных метров жилья, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения. Банк участвует и в благотворительных мероприятиях: в 2016 году бюджетным учреждениям Советского района было выделено полмиллиона рублей.