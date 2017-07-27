Во втором квартале 2017 года.

Города и села Среднего Урала активно возвращают долги по исполненным муниципальным контрактам. С марта по июнь 2017 года ими выплачено порядка 383 миллионов рублей. Об этом на совещании с главами территорий заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.

"Муниципалитеты проводят инвентаризацию расчетов с поставщиками, выявляется задолженность, невостребованная кредиторами, заключаются мировые соглашения с подрядчиками и другие меры по снижению задолженности", – отметила она.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, помощь территориям в погашении кредиторской задолженности оказал глава региона Евгений Куйвашев. Он внес изменения в закон об областном бюджете, которые предусматривают межбюджетные трансферты на дополнительное финобеспечение в размере 460 миллионов рублей.

Кулаченко напомнила главам городов, что кредиторской задолженности можно избежать, если реалистично планировать бюджет.