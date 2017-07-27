×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские муниципалитеты закрыли долги на треть миллиардаСегодня в 15:19

  • Текст

Во втором квартале 2017 года.

Города и села Среднего Урала активно возвращают долги по исполненным муниципальным контрактам. С марта по июнь 2017 года ими выплачено порядка 383 миллионов рублей. Об этом на совещании с главами территорий заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.

"Муниципалитеты проводят инвентаризацию расчетов с поставщиками, выявляется задолженность, невостребованная кредиторами, заключаются мировые соглашения с подрядчиками и другие меры по снижению задолженности", – отметила она.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, помощь территориям в погашении кредиторской задолженности оказал глава региона Евгений Куйвашев. Он внес изменения в закон об областном бюджете, которые предусматривают межбюджетные трансферты на дополнительное финобеспечение в размере 460 миллионов рублей.

Кулаченко напомнила главам городов, что кредиторской задолженности можно избежать, если реалистично планировать бюджет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×