Средний Урал вышел в лидеры по поручительствамСегодня в 12:30
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За малый и средний бизнес.
За январь-июнь 2017 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал 176 поручительств на 674 миллиона рублей. Это позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь банковские кредиты и гарантии на 1,6 миллиарда рублей и вывело Средний Урал в лидеры среди регионов РФ. Впереди оказалась только Москва.
Поручительство применяется, когда у малого бизнеса не хватает залога для получения необходимой суммы кредита или займа. Данный вид поддержки реализуется на Среднем Урале более 20 лет, что позволило выстроить удобный для бизнеса механизм. Все документы предприниматель оформляет в одном из более чем 40 банков-партнеров, и уже тот взаимодействует с фондом. Максимальный размер поручительства за одно предприятие – 50 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Мы постоянно модернизируем систему предоставления поручительств. С этого года мы стали работать не только с банками-партнерами, но и с региональными инвестиционными фондами, а также с федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов. Расширяем список банков, совершенствуем формат работы с партнерами. Это позволило нам за первое полугодие увеличить объем предоставленных поручительств на 30% по сравнению с 2016 годом", – отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.
Всего в России работают 85 региональных гарантийных организаций, их деятельность курирует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. По количеству поручительств за первое полугодие-2017 лидером стала Москва, второе место заняла Свердловская область, третье – Санкт-Петербург.
По объему поручительств за малый бизнес Средний Урал занял четвертую позицию после столиц и Новосибирской области. Всего в России малый и средний бизнес с января по июнь получил 2713 поручительств на 16,8 миллиарда рублей, что позволило привлечь кредитов и займов на 40,6 миллиарда рублей.
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