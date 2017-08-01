Вслед за подорожанием машин.

В апреле - июне 2017 года средний размер автокредита в России составил 681,6 тысячи рублей, что на 10,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

Самая высокая динамика роста сумм автозаймов зафиксирована в Новосибирской (+22,1%), Кемеровской (+20,2%) и Волгоградской (+19,9%) областях. Практически незаметно увеличился размер среднего автокредита в Пермском крае (+2,1%) и Свердловской (+4,2%) области. В Тюменской области он вырос на 5,4%, в ХМАО - на 6,9%, а в Челябинской области - на 9,4%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, на размер средней суммы автозаймов повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, а также удорожание машин, приобретаемых в кредит.

По данным аналитического агентства "Автостат", средняя цена нового автомобиля за год прибавила 3,3% - до 1 миллиона 336 тысяч рублей. Значительнее всего подорожали детища российского автопрома - на 5,1% (до 578,6 тысячи рублей).