С начала года.

28 российских миллиардеров увеличили свое состояние на 9,756 миллиарда долларов с начала 2017 года. Такие данные приводятся в мировом индексе богачей Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он рассчитывается на основе биржевой стоимости акций и данных отчетностей компаний, но практического значения не имеет.

Главным толстосумом России оказался основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,2 миллиарда долларов (+247 миллионов за 7 месяцев). Чуть скромнее капитал у президента "Норильского никеля" Владимира Потанина - 16,6 миллиарда долларов. С января по июль он лишился 27,3 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Его кошелек пополнился на 1,31 миллиарда долларов - до 15,5 миллиарда, передает "Уралинформбюро".

Также в первую сотню богачей вошли глава "Новатэка" Леонид Михельсон (15,2 миллиарда долларов), совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (14,9 миллиарда долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман (по 14,7 миллиарда долларов).

Михаил Прохоров увеличил свой капитал на 441 миллион долларов - до 11,2 миллиарда. А глава "Лукойла" Вагит Алекперов и владелец Volga Group Геннадий Тимченко понесли потери. Их состояния сократились до 10,6 (-1,32) и 9,54 (-1,93) миллиарда долларов соответственно.