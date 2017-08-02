Вместе с Югрой.

За второй квартал 2017 года в России было выдано более 7 миллионов банковских кредитов на 1,02 триллиона рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года объем займов вырос на 27%, а их количество наоборот сократилось на 2%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Больше трети всех кредитов (или 43% всех выдач в денежном выражении) было оформлено в 10 регионах. Возглавили список Москва и Московская область. Их жители получили 593 440 займов на 166 миллиардов рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти выдано 316 920 кредитов почти на 65 миллиардов рублей. С большим отрывом за ними следует Красноярский край с 252 570 займами на 35 миллиардов рублей.

На четвертом месте расположилась Свердловская область, население которой оформило 220 460 кредитов на 33 миллиарда рублей. Кроме того, регион занял третье место по выдаче ипотечных кредитов - 5600 договоров на 9,28 миллиарда рублей.

На седьмом месте - Южный Урал со 180 100 займами на 22 миллиарда рублей. По данным аналитиков, в Челябинской области отмечены самые высокие темпы роста объемов автокредитования - 36% за год, тогда как количество таких займов увеличилось только на 16%. То есть южноуральцы стали брать в долг на покупку новой машины почти в полтора больше.

Замыкает десятку ХМАО-Югра, где в целом взято 106 130 кредитов на 21,5 миллиарда рублей. Также автономный округ отмечен в тройке лидеров по размеру средней суммы займа наличными - 152 тысячи рублей.