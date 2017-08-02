Для физических лиц.

ПАО "МТС Банк" и компания "АльфаСтрахование-Жизнь" запустили пилотные продажи полисов инвестиционного страхования жизни "Капитал в плюс" для физических лиц. Программа позволяет инвестировать деньги с высокой доходностью без риска потерять вложения.

Оформить инвестиционное страхование жизни можно на 3 года, минимальный размер взноса - 30 тысяч рублей. Программа гарантирует 100% возврат вложенных средств.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", деньги клиентов инвестируются в акции 100 компаний мирового уровня. В этом списке Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, McDonalds, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и другие. Всех их отличают стабильные рост стоимости акций и дивидендная политика.

"Новый продукт будет интересен тем, кто хочет сохранить и приумножить свой капитал без риска потери. Мы предлагаем воспользоваться программой "Капитал в плюс" тем клиентам, кто не имеет возможности постоянно следить за своими инвестициями", − комментирует заместитель руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

"Инвестиционное страхование жизни — главный драйвер рынка страхования жизни в настоящий момент. Такие страховые продукты, как "Капитал в плюс", дают возможность не просто сохранить денежные средства на 100%, но и получить доход от вложений в высоконадежные облигации и акции. Также полученные средства можно передавать назначенному выгодоприобретателю" - добавляет директор по накопительному и инвестиционному страхованию жизни компании "АльфаСтрахование-Жизнь" Александр Денисов.

Для приобретения полиса необходимо обратиться с паспортом в любое отделение МТС Банка, интегрированное с салоном-магазином МТС.