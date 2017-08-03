Вкладчики могут выдохнуть.

Крупным российским банкам не стоит опасаться отзыва лицензии, успокоил вкладчиков в интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

После отзыва лицензии у "Югры" в социальных сетях появились заметки о проблемах, якобы выявленных у ведущих финорганизаций страны. Однако представитель мегарегулятора отмел все опасения относительно Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, банка "ФК Открытие" и других.

По словам Тулина, на основании мониторинга деятельности кредитных учреждений в Банке России не ждут "в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий". Тем более у ЦБ РФ буквально в июне появился новый механизм санации, позволяющий повышать устойчивость банков за счет инвестиций из фонда консолидации банковского сектора. При этом вкладчики ничего не почувствуют.

Дестабилизации финансового рынка не произойдет. "Напротив, устойчивость системы в целом будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков. Сохранность сбережений будет обеспечена, а окрепшие банки получат возможность наращивать кредитование экономики", - отметил зампред ЦБ РФ.

В санации "Югры", которая была "карманным" банком и аккумулировала средства населения для развития бизнеса своих собственников, Д.Тулин не видит резона. Подобный банк-"пылесос" опасен для общества.

Крупных кредитных организаций с подобной моделью работы в России больше нет. Есть слабые банки, которым уже "поставлены диагнозы" и назначено необходимое "лечение".

На сегодня в ведущую десятку российских финорганизаций входят Сбербанк, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк, а также Банк "ФК Открытие", Альфа-Банк, Национальный Клиринговый Центр, Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк. Их совокупные активы составляют 53,6 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

28 июля "Югра" лишилась лицензии за полную утрату капитала банка. Дыра в нем, по оценкам временной администрации, составляет 7,4 миллиарда рублей. Почти 90% кредитного портфеля "Югры" составляли займы, выданные компаниям, аффилированным с бизнес-проектами собственников банка. По данным АСВ, физические лица доверили "Югре" 180 миллиардов рублей. Из них около 170 миллиардов попали под страховую защиту.