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Выплаты по ОСАГО вырастут до 2 миллионов рублей07 августа в 10:03

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По одному из трех новых вариантов.

В Министерстве финансов разработаны поправки к закону об "автогражданке". Они сделают доступными для водителей три варианта страхового полиса ОСАГО с выплатами до 2 миллионов рублей. Договоры автовладельцы смогут заключать более чем на год, сообщает "Уралинформбюро".

В проекте рекомендовано предоставить страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы. Страховые компании смогут вводить ряд уменьшающих стоимость полиса коэффициентов, пишет "КоммерсантЪ".

Делать это они будут исходя из стиля езды водителя, отслеживать который будет установленное на автомобиль специальное устройство телематики. На размере коэффициента скажутся превышение скорости более, чем на 60 километров в час, езда на красный свет, выезд на встречную полосу и другие нарушения.

При этом максимальный размер страховой премии по ОСАГО ограничен тремя базовыми ставками.

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