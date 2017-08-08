С начала года.

Доходы бюджета Свердловской области за январь - июль 2017 года составили 122,6 миллиарда рублей. Это на 11 миллиардов (9,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства финансов.

За счет налоговых и неналоговых поступлений казна пополнилась на 112,6 миллиарда рублей. 33,6 миллиарда - поступления по налогу на доходы физических лиц, 44,3 миллиарда рублей - по налогу на прибыль организаций.

Безвозмездные отчисления в бюджет достигли 10 миллиардов рублей.

На размещении временно свободных казенных средств на банковских депозитах область заработала 155,4 миллиона рублей.

Расходы бюджета Среднего Урала исполнены в сумме 117,1 миллиарда рублей.

Объем госдолга региона на 1 августа 2017 года составил 57 миллиардов рублей, снизившись с начала года на 15,2 миллиарда.