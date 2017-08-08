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"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"Сегодня в 14:07

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В рамках страхования гражданской ответственности.

"АльфаСтрахование" выиграла тендер на право страхования гражданской ответственности при запусках "Протон-М". Ракеты-носители выведут на орбиту космические аппараты Amazonas 5 и AsiaSat 9.

Соответствующий договор будет заключен с ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", сообщили "Уралнформбюро" в пресс-службе ОАО "АльфаСтрахование".

Объектом страхования являются имущественные интересы ФГУП, связанные с обязательствами Центра возместить причиненный вред жизни или здоровью физлиц, а также имуществу физических или юридических лиц.

Максимальный лимит ответственности "АльфаСтрахование" по договору составляет 300 миллионов долларов в отношении каждого запуска.

"Действие страховой защиты распространяется на случаи, произошедшие как в полях падения отделяющихся частей ракеты-носителя, так и за их пределами, включая ущерб окружающей среде, а также на период управляемого спуска КА с орбиты, в случае если это понадобится", – пояснил исполнительный директор департамента по работе с предприятиями гражданской авиации и авиационно-космической промышленности ОАО "АльфаСтрахование" Дмитрий Рынкевич.

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