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Бизнес Юревича "переезжает" на КипрСегодня в 09:59

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Для "защиты от недружественных действий".

Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вывел свои предприятия в офшоры. Собственником АО "Макфа", крупнейшего актива семьи, стала кипрская компания Rantip Invest Limited. Юревич-старший передал ей свою долю акций – порядка 71%. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердила официальный представитель компании Юлия Бобылева.

"В структуре акционерной собственности АО "Макфа" произошли изменения. Они направлены на оптимизацию структуры акционерной собственности и ее защиту от возможных недружественных действий", - пояснила собеседница агентства.

В кипрские офшоры выведены и другие предприятия уральского олигарха. Кипрскими компаниями стали ООО "Родник", ООО "Отельстрой", ООО "Проспект", ООО "Школьник". По словам Бобылевой, изменения в собственности предприятий обусловлены теми же целями, что и в "Макфе".

Стоит отметить, что семья Михаила Юревича входит в список богатейших жителей Челябинской области. Ей принадлежат торгово-развлекательные комплексы, гостиница, хлебокомбинаты, объекты коммунального хозяйства.

Сам Юревич в настоявшее время находится в Лондоне. В России его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и в подстрекательстве к распространению клеветы. Свою вину он отрицает.

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