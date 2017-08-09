Челябинский "Резерв" лишился лицензииСегодня в 10:11
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По решению Банка России.
9 августа 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из старейших региональных банков Урала - АО "Банк "Резерв". Соответствующая информация размещена на сайте мегарегулятора, передает "Уралинформбюро".
В течение последних месяцев деятельность банка была сопряжена с повышенными кредитными рисками. В этой связи надзорный орган неоднократно направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов, говорится в сообщении.
В июне-июле текущего года были выявлены операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества, а также попытки скрыть утрату значительной части денежных средств. "В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - отмечают в ЦБ РФ .
Банк России неоднократно применял в отношении "Резерва" меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
С 3 августа финорганизация не проводила платежи, а клиенты не могли снять деньги со счетов.
У "Резерва" насчитывается 5 офисов: головной - в Челябинске, два в Екатеринбурге (на 8 Марта, 37 и Минометчиков, 7), а также по одному в Москве и Верхней Салде.
По итогам 2016 года собственный капитал банка составлял почти 504 миллиона рублей, а уставный капитал - 450 миллионов рублей.
В июне 2017 года "Резерв" был продан группе физических лиц из Москвы. Совет директоров возглавил некто Андрей Андреев, отмечается на сайте банка.
С марта 2010 года банк "Резерв" был включен в Систему страхования вкладов.
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