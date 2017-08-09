Банк "Открытие" подготовит "Мир" для спасателей ЮгрыСегодня в 09:50
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В рамках сотрудничества.
Филиал Западно-Сибирского банка "Открытие" заключил соглашение с ГУ МЧС России по Югре Александром и окружным отделения общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество".
В его рамках стороны совместно реализуют социально-экономические программы для укрепления безопасности жизни общества, развития социально-патриотического воспитания и привлечения к спортивно-массовой работе подрастающего поколения. Также банк "Открытие" планирует выпустить карты национальной платежной системы "Мир" для работников МЧС округа.
"Мы сотрудничаем не первый год. Успешно проходят совместные проекты по пропаганде предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф, благотворительные акции", - отметил управляющий филиалом Западно-Сибирский банка "Открытие" Виталий Мосунов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", одним из совместных проектов является премия "Сибирское богатство" - ее лауреатами становятся люди, проявившие отвагу в чрезвычайной ситуации.
"В нашем регионе живут мужественные, неравнодушные к чужой беде, люди. И таких случаев десятки: это школьники и студенты, а также взрослые состоявшиеся люди, разных профессий и социальных слоев. Смелость, отвага, готовность прийти на помощь – это то, что отличает лауреатов "Сибирского богатства", – рассказал начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Александр Тиртока.
Еще одна сторона взаимодействия - пропаганда здорового образа жизни и поддержка организации соревнований по пожарно-прикладному спорту.
По словам председателя окружного отделения общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Олега Сташонка, в одном из пожароопасных регионов страны, с уникальным лесным ресурсом, развитие данного направления должно быть на высшем уровне. "Банк "Открытие" поддерживает нас в этом вопросе. На всероссийских соревнованиях сборные Югры показывают хорошие результаты", - уточнил он.
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