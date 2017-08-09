За последние 2,5 года.

Во 2 квартале 2017 года в России было выдано порядка 170 тысяч автокредитов. Это самый высокий показатель за последние 2,5 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество выданных автозаймов выросло на 25,5%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Общий объем выданных займов увеличился на 38,7% - с 83,1 до 115,3 миллиарда рублей. Параллельно выросла и доля машин, купленных в кредит - с 44,4% до 46,5%.

"После нескольких сложных лет сегмент автокредитования близок к восстановлению, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Не менее важно, что данный вид розничного кредитования в течение этого времени оказывал и продолжает оказывать серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей".

По данным агентства "Автостат", десятку лидеров по количеству купленных в апреле-июне машин возглавила Москва, где было реализовано 53 729 авто (из них 26,7% - в кредит). На втором и третьем местах - Подмосковье и Санкт-Петербург с 29 328 (36,1%) и 25 585 (46,8%) автомобилями соответственно.

В ТОП-10 вошли только два уральских региона. Свердловская область (10 908 машин, из них 47,5% куплены в кредит) расположилась на восьмой строчке, а Челябинская (9 314 и 59%) - на десятой.

"Вот уже третий квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. – Что касается роста доли кредитных автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год".