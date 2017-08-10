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Сбербанк обрушил ставки по ипотекеСегодня в 14:37

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Побив свой собственный рекорд.

Сбербанк России объявил о снижении с 10 августа процентных ставок от 0,6% до 2% по жилищным кредитам. По данным финорганизации, это изменение - самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке, передает "Российская газета".

Таким образом, новые ставки ипотеки на покупку жилья в новостройке составят 7,4–10%, на вторичном рынке — 8,9–10%. Первоначальный взнос по ипотеке теперь равен 15% от стоимости жилплощади, передает "Уралинформбюро".

Представители банка заявили, что сегодня спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. Так, в мае и июне Сбербанк выдал жилищных кредитов на сумму 154 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным займам в России составила 11,11%. Это минимальное значение за всю историю наблюдений.

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