Для путешественников по России.

"АльфаСтрахование" и сеть отелей AZIMUT запустили продажи полиса "АльфаТРЕВЕЛ AZIMUT". Его можно приобрести онлайн на сайте azimuthotels.com при бронировании номеров в российских отелях AZIMUT.

Продукт, разработанный эксклюзивно для сети отелей AZIMUT, включает в себя покрытие медрасходов, стоматологическую помощь, страхование от несчастного случая. Также предусмотрены транспортные расходы на случай, если обратный билет не был использован застрахованным лицом из-за госпитализации в медучреждение, страхование гражданской ответственности и другое. Сумма страхового покрытия составляет 2 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", программа "АльфаТРЕВЕЛ AZIMUT" рассчитана на туристов, путешествующих по России и ведущих активный образ жизни, а также на поездки сотрудников компаний с деловыми целями. Воспользоваться предложением могут физические и юридические лица.

Как отмечает директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин, процент путешествующих по России с каждым годом увеличивается, этому способствует улучшение туристической инфраструктуры и растущий интерес к русской культуре. "Страхование – это важный элемент любой поездки ответственного путешественника. Мы рады, что теперь всем гостям сети отелей AZIMUT доступна программа "АльфаТРЕВЕЛ AZIMUT", и считаем, что наше партнерство принесет отличный результат", - поясняет он.

"АльфаСтрахование" напоминает, что на случай неприятностей во время путешествия есть приложение "АльфаСтрахование Mobile" (скачайте в Google Play и App Store). В нем есть специальная функция экстренной связи – нажав в чрезвычайной ситуации кнопку "SOS", можно получить оперативную связь с нужным специалистом. Опцией уже воспользовалось более 33% клиентов "АльфаСтрахование", установивших приложение.

AZIMUT Hotels — международная сеть отелей, образованная в 2004 году и объединяющая под своим брендом 27 объектов в 20 городах России, Германии и Австрии. Общий номерной фонд превышает 6 тысяч номеров. AZIMUT Hotels является одним из самых активно развивающихся брендов в сегменте бизнес-отелей.