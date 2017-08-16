Рубеж в 35 миллионов пройден.

Югра стала лидером среди уральских регионов по зарплатным долгам. Такие данные опубликовал Росстат, передает "Уралинформбюро".

По данным службы госстатистики, в автономном округе объем долга за июль вырос в 5,4 раза – до 35,6 миллиона рублей. В целом, работодатели Тюменской области, в которую входит Югра, задолжали сотрудникам свыше 47 миллионов рублей.

На втором месте по росту долгов в регионах УрФО – Челябинская область с 8,9 миллионами рублей, не третьем Курганская область – 6,5 миллионов рублей и на четвертом Средний Урал с показателем на уровне 1,9 миллиона рублей.

При этом, общая официальная задолженность по выплате зарплаты в России за месяц выросла на 248 миллионов рублей (77%), составив 3,455 миллиарда.