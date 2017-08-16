По версии "Альфа капитал".

Аналитики УК "Альфа капитал" разослали своим клиентам предупреждения о проблемах в четырех российских банках, входящих в ТОП-15. Речь идет об "Открытии", "Бинбанке", "Промсвязьбанке" и МКБ, пишут "Ведомости".

В первую очередь, рискам могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, которые в случае санации банка-эмитента, скорее всего, будут списаны полностью.

Ситуация с вышеперечисленными кредитными организациями может быть окончательно решена уже осенью, передает "Уралинформбюро". Специалисты рекомендуют перевести активы в более надежные банки.

Центробанк намерен провести проверку по факту распространения информации УК "Альфа капитал". Кроме того, он готовит запрос в ФАС для того, чтобы ведомство выяснило, не связаны ли данные сообщения с недобросовестной конкуренцией.

Стоит отметить, что 3 июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило "Открытию" крайне низкую оценкуBBB- по национальной шкале с прогнозом "стабильный". А 14 июля банк лишился возможности размещать на своих депозитах средства федерального бюджета и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов, что является косвенным подтверждением возможных проблем. Кроме того, бумаги "Открытия", выпущенные после 14 июля, не были включены в ломбардный список Центробанка.