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Игроки ХК "Югра" надели свитеры от банка "Открытие"Сегодня в 15:47

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И новички, и старожилы.

ХК "Югра" в преддверии нового сезона презентовал команду, которая будет сражаться за кубок КХЛ в 2017-18 годах. Генеральным спонсором клуба с самого дня основания выступает банк "Открытие".

Болельщики познакомились с новичками и поприветствовали старожилов команды. Каждому игроку был вручен хоккейный свитер с логотипом банка "Открытие".

В этом сезоне хоккеисты Югры будут играть под руководством главного тренера Игоря Захаркина. Капитаном команды стал Константин Панов, ассистентами - Антон Курьянов и Иван Лекомцев.

Следует отметить, что окружная сборная берет кадры из молодежной хоккейной команды "Мамонты Югры", спонсором которой также выступает банк "Открытие".

По словам управляющего филиалом Западно-Сибирского банка "Открытие" Виталия Мосунова, финучреждение уделяет особое внимание социально-важным проектам округа. "Во всех городах присутствия банка оказывается поддержка местным юношеским сборным в различных видах спорта. Мы помогаем мальчишкам реализовать мечту – играть в КХЛ", - отметил он.

Специально для болельщиков банк "Открытие" выпускает кобрендинговую карту "ХК "Югра". Она позволяет получить 5% скидку при покупке билетов на домашние матчи команды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

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