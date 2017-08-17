Счета должников сделают неприкасаемымиСегодня в 15:02
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Для судебных приставов.
В Госдуму внесен законопроект о создании специального социального счета. Он будет недоступен для службы судебных приставов вне зависимости от размера долга гражданина. На счет будут приходить пособия и выплаты от государства, пишет "Российская газета".
Казенные деньги, поступающие неплательщикам, были и раньше недоступны для списания в счет погашения долга. Однако на деле происходит обратное, передает "Уралинформбюро". По статистике самой Службы судебных приставов, за 2016 год им пришлось вернуть должникам 1,2 миллиона рублей, списанных незаконно.
Согласно документу, если должника признают банкротом, то деньги на социальном счету не будут включаться в так называемому конкурсную массу, а, следовательно, накопления не смогут забрать и кредиторы.
Отзыв на инициативу подготовил Минюст, отметив, что из-за нечетких формулировок в законопроекте алименты не могут зачисляться на специальный соцсчет. Также в ведомстве сообщают, что в документ нужно добавить необходимость как-то особо отмечать деньги, пришедшие на этот счет в качестве соцвыплат.
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