×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Счета должников сделают неприкасаемымиСегодня в 15:02

  • Текст

Для судебных приставов.

В Госдуму внесен законопроект о создании специального социального счета. Он будет недоступен для службы судебных приставов вне зависимости от размера долга гражданина. На счет будут приходить пособия и выплаты от государства, пишет "Российская газета".

Казенные деньги, поступающие неплательщикам, были и раньше недоступны для списания в счет погашения долга. Однако на деле происходит обратное, передает "Уралинформбюро". По статистике самой Службы судебных приставов, за 2016 год им пришлось вернуть должникам 1,2 миллиона рублей, списанных незаконно.

Согласно документу, если должника признают банкротом, то деньги на социальном счету не будут включаться в так называемому конкурсную массу, а, следовательно, накопления не смогут забрать и кредиторы.

Отзыв на инициативу подготовил Минюст, отметив, что из-за нечетких формулировок в законопроекте алименты не могут зачисляться на специальный соцсчет. Также в ведомстве сообщают, что в документ нужно добавить необходимость как-то особо отмечать деньги, пришедшие на этот счет в качестве соцвыплат.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×