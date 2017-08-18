S&P подтвердило рейтинг банка "Открытие" на уровне "В+"Сегодня в 13:57
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Признав его показатели ликвидности адекватными.
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне "В+". В связи с возможным давлением на показатели фондирования и ликвидности финучреждение было оставлено в списке CreditWatch Negative. Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне "В". По оценке аналитиков агентства, к середине августа 2017 года банк "Открытие" стабилизировал отток средств клиентов, сохраняя стабильные запасы ликвидности.
Как сообщал ранее управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский, основной объем возвратов средств клиентов носил плановый характер. Он был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, что прослеживается из показателей нормативов ликвидности, которые выполнялись с большим запасом.
Так, на 1 августа показатель Н2 (мгновенная ликвидность) превысил нормативное значение почти в 5 раз, составив 74% (норматив - не менее 15%). Показатель Н3 (текущая ликвидность) достиг 185,8% - выше норматива более чем в 3,5 раза. Показатель краткосрочной ликвидности (Н26) составлял 97% при нормативе не менее 80%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.
Показатели ликвидности S&P оценило как адекватные. Подчеркивается, что у "Открытия" нет крупных долговых обязательств, привлеченных на открытом рынке, сроки погашения которых наступают в ближайшие полгода.
Агентство также отмечает значимость банка "Открытие" для российской финансовой системы. Финучреждение занимает значительную рыночную долю в российском банковском секторе.
"Банк "ФК Открытие" был включен в опубликованный Банком России перечень 10 системно значимых финансовых организаций. В связи с этим мы полагаем, что существует "умеренно высокая" вероятность получения экстраординарной поддержки от государства в случае необходимости. Как следствие, мы ожидаем, что банк сможет получить дополнительную краткосрочную поддержку от Банка России в случае увеличения оттока средств, а также считаем, что он будет иметь доступ к необеспеченным кредитным ресурсам Банка России", - отмечают аналитики S&P.
"Подтверждение рейтинга S&P свидетельствует об устойчивости бизнеса банка к событиям, происходящим в финансовом секторе, - отметил управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский. – Речь идет как о рейтинговой реформе, так и об информационной атаке на крупные частные банки. Благодаря заблаговременно созданной подушке ликвидности, банк "Открытие" на протяжении всего этого времени продолжал работать и обслуживать клиентов в штатном режиме и на текущий момент обладает достаточным ресурсом не только для поддержания всех нормативов на должном уровне, но и для дальнейшего эффективного развития бизнеса".
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