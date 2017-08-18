На 44 миллиона рублей.

Челябинский филиал "АльфаСтрахование" защитил автопарк сетевой организации "АЭС Инвест" по договорам добровольного страхования транспортных средств (каско). Страховая сумма составила 44 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", ООО "АЭС Инвест" является одной из ведущих сетевых компаний Челябинской области. Она осуществляет передачу электроэнергии по сетям с напряжением 0,4-35 кВ и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. В структуру предприятия входят 7 районных электрических сетей (РЭС). К ним присоединено более 272 000 потребителей.

"Ответственные компании, которым важно защитить свой бюджет от различных рисков, выбирают надежных страховщиков для своего автопарка по каско, - говорит директор Челябинского филиала "АльфаСтрахование" Яна Коноваленко. – "АльфаСтрахование" - это команда профессионалов, готовых предоставить оптимальные страховые программы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы обеспечили полисами каско 21 транспортное средство компании, защитив их от последствий ДТП, действий третьих лиц, стихийных бедствий и угона".

По итогам января-марта 2017 года сборы "АльфаСтрахование" по ОСАГО выросли на 1,3% - до 2,71 миллиарда рублей, по каско - снизились на 12,2% до 2,8 миллиарда рублей. Всего за первый квартал "АльфаСтрахование" перечислила клиентам по ОСАГО 1,9 миллиарда рублей. Это на треть выше выплат за аналогичный период 2016 года.