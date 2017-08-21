"АльфаСтрахование" выплатила за угнанные Porsche почти 17 миллионовСегодня в 17:57
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Они стали самыми дорогостоящими машинами.
Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" оказались Porsche. Так, выплата за угнанный Porsche Cayenne составила 8,47 миллиона рублей. Украденный Porsche Panamera обошелся страховой компании в 8,35 миллиона рублей.
Рейтинг по выплатам за угнанные машины, застрахованные в "АльфаСтрахование" по каско, был составлен по итогам января-июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.
Также в тройку самых дорогих авто вошел седельный тягач Scania - с выплатой в 8,25 миллиона рублей. На четвертом месте оказался Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 миллиона рублей), на пятом - Lexus LX570 (6,78 миллиона ).
Также в рейтинге отметились Toyota Land Cruiser (5,36 миллиона) и Lexus LX 450D (5,35 миллиона).
"Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" с начала года оказались автомобили Porsche, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Полис каско гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по полисам каско и сохранили свое финансовое благополучие".
Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. В режиме реального времени там можно отследить статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
В результате единственным личным обращением страхователя в компанию остается заявление по угону.
Рейтинг самых больших выплат по каско за период январь-июль 2017 года
|№
|Марка автомобиля
|Сумма выплаты/руб.
|1
|PORSCHE CAYENNE
|8 470 000
|2
|PORSCHE PANAMERA
|8 354 000
|3
|SCANIA SCANIA седельный тягач
|8 253 657
|4
|MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|7 568 204
|5
|LEXUS LX570
|6 782 000
|6
|MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|6 713 234
|7
|LEXUS LX570
|6 690 000
|8
|MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|5 617 000
|9
|TOYOTA LAND CRUISER
|5 363 000
|10
|LEXUS LX 450D
|5 354 000
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