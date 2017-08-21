Они стали самыми дорогостоящими машинами.

Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" оказались Porsche. Так, выплата за угнанный Porsche Cayenne составила 8,47 миллиона рублей. Украденный Porsche Panamera обошелся страховой компании в 8,35 миллиона рублей.

Рейтинг по выплатам за угнанные машины, застрахованные в "АльфаСтрахование" по каско, был составлен по итогам января-июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.

Также в тройку самых дорогих авто вошел седельный тягач Scania - с выплатой в 8,25 миллиона рублей. На четвертом месте оказался Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 миллиона рублей), на пятом - Lexus LX570 (6,78 миллиона ).

Также в рейтинге отметились Toyota Land Cruiser (5,36 миллиона) и Lexus LX 450D (5,35 миллиона).

"Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" с начала года оказались автомобили Porsche, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Полис каско гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по полисам каско и сохранили свое финансовое благополучие".

Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. В режиме реального времени там можно отследить статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

В результате единственным личным обращением страхователя в компанию остается заявление по угону.

Рейтинг самых больших выплат по каско за период январь-июль 2017 года