×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АльфаСтрахование" выплатила за угнанные Porsche почти 17 миллионовСегодня в 17:57

  • Текст

Они стали самыми дорогостоящими машинами.

Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" оказались Porsche. Так, выплата за угнанный Porsche Cayenne составила 8,47 миллиона рублей. Украденный Porsche Panamera обошелся страховой компании в 8,35 миллиона рублей.

Рейтинг по выплатам за угнанные машины, застрахованные в "АльфаСтрахование" по каско, был составлен по итогам января-июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.

Также в тройку самых дорогих авто вошел седельный тягач Scania - с выплатой в 8,25 миллиона рублей. На четвертом месте оказался Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 миллиона рублей), на пятом - Lexus LX570 (6,78 миллиона ).

Также в рейтинге отметились Toyota Land Cruiser (5,36 миллиона) и Lexus LX 450D (5,35 миллиона).

"Наиболее дорогостоящими для "АльфаСтрахование" с начала года оказались автомобили Porsche, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Полис каско гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по полисам каско и сохранили свое финансовое благополучие".

Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. В режиме реального времени там можно отследить статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

В результате единственным личным обращением страхователя в компанию остается заявление по угону.

Рейтинг самых больших выплат по каско за период январь-июль 2017 года

Марка автомобиля Сумма выплаты/руб.
1 PORSCHE CAYENNE 8 470 000
2 PORSCHE PANAMERA 8 354 000
3 SCANIA SCANIA седельный тягач 8 253 657
4 MERCEDES-BENZ S-KLASSE 7 568 204
5 LEXUS LX570 6 782 000
6 MERCEDES-BENZ S-KLASSE 6 713 234
7 LEXUS LX570 6 690 000
8 MERCEDES-BENZ S-KLASSE 5 617 000
9 TOYOTA LAND CRUISER 5 363 000
10 LEXUS LX 450D 5 354 000

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×