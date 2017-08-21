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"Светояр" барда Новикова объявлен банкротомСегодня в 19:37

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За долги свыше 103,8 миллиона рублей.

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО "Светояр", на 80% принадлежащее барду Александру Новикову, банкротом. До 8 февраля 2018 года в отношении компании введено конкурсное производство.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначена члена "Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих" Елена Клочко, сообщили "Уралинформбюро" в Арбитражном суде Свердловской области.

Согласно материалам суда, иск о банкротстве "Светояра" подало ООО "Управляющая компания "Уктус", которой компания шансонье задолжала 103,8 миллиона рублей.

В 2015 году УК "Уктус", владельцем которой является Иван Обухов, приобрела у "Светояра" земли в Сысертском районе. Однако позже соучредители Общества Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов заявили, что сделка была совершена без их согласия: в ней участвовала Лариса Ассонова - на то время директор компании. В итоге было заведено уголовное дело, и И.Обухов по решению суда вернул земли.

Однако уплаченные средства УК "Уктус" так и не вернули. 7 ноября 2016 года управляющая компания подала в арбитраж иск о банкротстве "Светояра". 31 января 2017 года суд ввел в отношении Общества процедуру наблюдения и 8 августа объявил его банкротом.

Стоит отметить, что А.Новиков и М.Шилиманов проходят обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на окраине Екатеринбурга не получили.

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