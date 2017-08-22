Расплачиваться ими будет выгоднее.

С 1 сентября 2017 года банк "Открытие" запускает новые условия начисления миль клиентам-держателям карт "Аэрофлот".

При покупке с помощью "пластика" клиенты за каждые потраченные 60 рублей получат от 1,65 до 2 миль. Приобретая билеты на сайте Aeroflot.ru, можно заработать от 2 до 3 миль. Награда зависит от тарифного плана - карта выпускается в тарифах "Оптимальный" и "Премиум", пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Кроме того, банк изменил количество приветственных миль для тех, кто только решил оформить карту "Аэрофлот". По тарифу "Оптимальный" клиенты получат 1000 приветственных миль, "Премиум" - 1500.

Более подробную информацию о карте и ее преимуществах можно найти здесь.

Следует отметить, что карта "Аэрофлот" от банка "Открытие" стала победителем ежегодной национальной премии "Loyalty Awards Russia". Она была отмечена в номинации "Кобрендинговая карта года".