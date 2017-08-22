Перед Боснией и Герцеговиной.

Россия расплатилась по внешним долгам бывшего СССР. Последняя задолженность - перед Боснией и Герцеговиной - в 152,2 миллиона рублей была погашена единовременным платежом 8 августа 2017 года, говорится в сообщении Минфина РФ.

В настоящее время России остается должна только Республике Корея. 594,3 миллиона долларов необходимо выплатить до конца 2025 года, передает "Уралинформбюро".